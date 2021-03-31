كل ماتريد معرفتة عن الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني.. تفاصيل

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يستعد فريق الأهلي اليوم السفر إلي الخرطوم، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، أستعداداً لمباراته المقبلة أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري.

وقد اختار موسيماني المدرب الفني للفريق القائمة الكاملة المتجة إلي الخرطوم بأستثناء المصابين: علي معلول، محمود وحيد، حمدي فتحي، فيما اعلن طبيب الأهلي جاهزية أيمن أشرف لاعب الفريق بعدما إصيب بخشونة في الركبة التي حرمته من المشاركة مع منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر ولكن التزامه بالبرنامج التاهيلي وعدم وجود أي شكاوي من الاصابة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

بينما اعلن طبيب الأهلي سلبية المسحة التي خضع لها الفريق الأحمربعد استئناف التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة، ويرغب موسيماني في سياسة التدوير بين اللاعبين الفترة المقبلة لجاهزية الجميع خوفاً من كثرة الإصابات لدي الفريق خاصة وان المرحلة القادمة صعبة بسبب المواجهات التي يخوضها الفريق ويجهز: مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بوالي .

وأكد رئيس اللجنة الطبية بالأهلي: أن كان من المفترض أن يعود معلول إلى صفوف الأهلي اليوم الأربعاء، لكنه فضل العودة إلى القاهرة بعد عودة الفريق من رحلة السودان.

ويسعي موسيماني في تحقيق الفوز اعتبراً بأن المارد الأحمر هو بطل النسخة الماضية ببطولة إفريقيا والتي حصدها أمام غريمه التقليدي الزمالك.

والجدير بالذكر ان إصيب حمدي فتحي لاعب الفريق حيث يغيب لمدة بين شهرين وثلاثة أشهر، واهمها مباريات في إفريقيا ومحلياً، البداية تكون في المباريتي المتبقين للمارد الأحمر في إفريقيا الأولي مع فريق المريخ السوداني والثاني مع فريق سيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية

رتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

يحتل المركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر إقامتها يوم 4/18 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.