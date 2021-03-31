/625096/إنتهاء-مهلة-التصالح-على-مخالفات-البناء-اليوم

حدد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، يوم 31 مارس، آخر ميعاد لتلقى طلبات التصالح، ومن ثم يتم اتخاذ الاجرءات التى تم تحديدها للمخالفين، ونستعرض فى التقرير التالى كيفية التقدم للتصالح قبل غلق الباب غدًا.

قرارات الحكومة بشأن مد قانون التصالح

وكانت الحكومة، قد مدت فترة التصالح على مخالفات البناء أكثر من مرة، تخفيفًا على المواطنين، حيث راعت البعد الاجتماعى، كما أصدرت قرارات من شأنها تخفيض قيمة التصالح.

إصدار قانون التصالح

ويعد قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق، وتسبب في حالة كبيرة من الجدل بالشارع المصري،

الحكومة واصلت إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة اليوم الاربعاء 31 مارس ، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري كان المرة الرابعة ، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

وبإنتهاء المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الجاري، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.

ويرصد موقع دوت الخليج المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء :

• صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب أو من ينوب عنه.

• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

• المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

• عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى.

• تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

• نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.