موسيماني يطالب بعودة هذا اللاعب.. تفاصيل

يتابع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر والمعار إلى نادي سموحة، وذلك بعد تألق اللاعب مؤخراً في الفترة الحالة مع الفريق السماوي.

ويسعي موسيماني المدرب الفني للأهلي ضم عناصر شابه لصفوف الفريق وذلك للإعتماد عليهم في الفترة المقبلة مثل صلاح محسن و ناصر ماهر والعديد من اللاعبين صغار السن.

فيما يرتبط عودة اللاعب برحيل أحد المدافعين المتواجدين في صفوف الأهلي، اويستمرفي الإعارة حال استمرار المدافعين المقيدين بالقائمة، حيث أن سعد سمير لاعب الفريق اصيح بعيداً عن المشاركة.

ويضم الأهلي 7 لاعبين يجيدون اللعب في مركز قلب الدفاع وهم بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد رمضان بيكهام.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً .

فيما بيتسو موسيماني المدير الفني أجرى تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السودان. شهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة. وتغادر بعثة الأهلي القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوماستعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية .. فيديو

والجدير بالذكر ان إصيب حمدي فتحي لاعب الفريق حيث يغيب لمدة بين شهرين وثلاثة أشهر، واهمها مباريات في إفريقيا ومحلياً، البداية تكون في المباريتي المتبقين للمارد الأحمر في إفريقيا الأولي مع فريق المريخ السوداني والثاني مع فريق سيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية

رتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

يحتل المركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

موعد مباراة الأهلي أمام المريخ

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الثالث من أبريل على ملعب الفريق السوداني.