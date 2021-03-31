رابط استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية..”تعرف على أصل القصة”

/625099/رابط-استقبال-مقترحات-أولياء-الأمور-بشأن-تطوير-المنظومة-التعليميةتعرف-على-أصل-القصة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رابطًا تابعًا، لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية.

دوت الخليج يكشف حقيقة الرابط المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الذي من خلاله يتمكن أولياء الأمور ابداء مقترحاتهم بشأن تطوير المنظومة التعليمية.

استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة.

شددت وزارة التربية والتعليم، على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.

وتتمثل قنوات الاتصال الرسمية التي خصصتها الوزارة للتواصل مع أولياء الأمور في الآتي: (هاتف ديوان عام الوزارة على رقم 27946145 - فاكس ديوان عام الوزارة رقم 27963734 - البريد الالكتروني [email protected] - الموقع الإلكتروني: http://tawasol.emis.gov.eg - الصفحة الرسمية للوزارة على موقع الفيس بوك

https://www.facebook.com/egypt.moe

- الواتس آب على رقم 01207000082- بوابة الشكاوى الحكومية، حيث يتم تقديم الشكوى بعد تسجيل البيانات عبر بوابة الشكاوى http://www.shakwa.eg - أو تقديم المقترحات أو الطلبات باليد في مقر الوزارة).

وناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.