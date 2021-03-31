/625101/أبو-العينين-يتلقى-وفد-برلماني-مالاوي-ويؤكد-الجمهورية-الجديدة-إنجاز-الرئيس-السيسي صور

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له، وذلك بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

لقاء وكيل النواب بوفد مالاوى

وفى بداية اللقاء، رحب النائب محمد أبو العينين، بالوفد البرلماني، مشيرًا إلي أن التعاون والثنائى بين مصر وأفريقيا، جزء أصيل من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حققت أمس إنجازًا تاريخيًا، بعد أن تم إيقاف السفينه الجانحه، فى نهر النيل، شريان التجارة العالمية في قناة السويس.

وكيل النواب يؤكد على دور مصر فى أفريقيا

وأكد وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، أن مصر منذ ٦ سنوات أخذت العزم علي بناء الجمهورية الثانية، والتي تتمثل وتعني الكثير للشعب المصري ولا يٌخفى علي أحد مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في أفريقيا.

كما أشار وكيل النواب، إلى أن معالم الجمهورية الثانية بدأت تظهر ببناء عواصم جديدة في ٢٧ محافظة بتكنولوجيا وبنية تحتيه بجانب الانجاز الاعظم في بناء العاصمة الإدارية الجديدة فهي العاصمة الخضراء التكنولوجية وستكون بمثابة انطلاقه للجمهورية الجديدة وما تحقق في ٦ أعوام يتحقق في وقت لا يقل عن ٢٥ عام وهي خبرة لكل افريقيا تستعين بها.