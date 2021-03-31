/625102/بيان-عاجل-بإعطاء-أولوية-لذوي-الاحتياجات-الخاصة-في-الحصول-على-لقاح-كورونا-مجانا

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس المجلس، موجه لوزارة الصحة بشأن إدراج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمجان.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري، ألزم برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: وبالفعل قامت الدولة خلال الفترة الأخيرة بتقديم خدمات عديدة لهذه الفئة وتغيير طريقة التعامل معهم، وإقرار قانون ينظم حصولهم على حقوقهم من الخدمات، وهو جهد مشكور للدولة وقيادتها السياسية.

وأكد النائب أنه مع أزمة فيروس كورونا، وبالتزامن مع جهود الدولة في توفير اللقاح، والبدء بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فمن الضروري أن يكون ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، خصوصا وأن عدد كبير منهم يحتاج لرعاية صحية خاصة.

وطالب زين الدين، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة إعطاء أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح "بالمجان" في إطار خطة الدولة في دعم ورعاية هذه الفئة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على اللقاح من أقرب وحدة صحية لمقر إقامتهم، لاسيما وأن هناك قاعدة بيانات لتلك الفئة حاليا لدى وزارة التضامن الاجتماعي تتضمن كل بياناتهم الشخصية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية خاصة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، على الجهد المبذول الذي كان من شأنه تقليل حجم الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات.

فريق عمل هيئة قناة السويس

وتابع الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عاما في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية، ما عدا الأزمات التي مرت على مصر مثل عام 56 أو عام 67.. ولكن على مدار السنوات قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية".

وأضاف السيسي، قائلًا: “احنا انهاردة واقفين هنا علشان نقدم رسالة واضحة للعالم ان كل حاجة رجعت زي ما كانت وأفضل، امبارح تم مرور 103 وانهاردة هيعدي 90 وخلال 6 أيام هتعود الحركة الطبيعية للملاحة..ودي هتكون رسالة حاسمة علشان نأكد أن قناة السويس قادرة على نقل التجارة العالمية “.

ووجه الرئيس، رسالة للمصريين، قائلًا: “الحقيقة المصريين صابرين وصامتين وخايفين على بلادهم..ولازم يتأكدوا ان ربنا هيحافظ عليها.. وبقولهم متخافوش ابدا ابدا على السيسي”.

التحقيق في حادث السفينة الجانحة

وقال الرئيس السيسي ردًا على سؤال حول التحقيق في الحادث: “دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه".