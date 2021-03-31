ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2021 يوم ليلة 29 من شهر شعبان 1442، والذى يوافق يوم الأحد الموافق 11 إبريل، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وتقوم اللجان وقتها بتحديد موعد بداية شهر رمضان، وتوافقه مع الحسابات الفلكية التى حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل موعدًا له، فى تلك الحالة يكون شهر شعبان 29 يومًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء فى حفل رؤية هلال رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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