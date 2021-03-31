مختار جمعة نائبا عن رئيس الوزراء فى حفل رؤية هلال رمضان

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور احتفال دار الإفتاء برؤية هلال شهر رمضان الأحد الموافق 11 أبريل 2021 م.





ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2021 يوم ليلة 29 من شهر شعبان 1442، والذى يوافق يوم الأحد الموافق 11 إبريل، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وتقوم اللجان وقتها بتحديد موعد بداية شهر رمضان، وتوافقه مع الحسابات الفلكية التى حددت يوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل موعدًا له، فى تلك الحالة يكون شهر شعبان 29 يومًا.