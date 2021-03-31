صور- وزير الخارجية يلتقى نظيره الكرواتى

جدة - نرمين السيد - ‫التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، نظيره الكرواتى ‫جوردان رادمان‬.



جدة - نرمين السيد - ‫التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، نظيره الكرواتى ‫جوردان رادمان‬. وافتتح الوزيران منتدى الأعمال المصرى الكرواتى. و من المنتظر أن تجرى مباحثات لمناقشة عدد من القضايا فى إطار التعاون المشترك.

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