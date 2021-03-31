إنفوجراف- ميناء العريش.. شريان حياة جديد لمصر

جدة - نرمين السيد - أعيد افتتاح ميناء العريش البحرى أمام حركة التصدير، ليكون شريان حياة جديد لمصر ولجميع أبناء محافظة شمال سيناء، من خلال الأعمال التى تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس طبقًا للدراسات الاقتصادية العالمية فى التشغيل ليكون ميناء عالميًا على ساحل البحر المتوسط.





عمليات التطوير مستمرة تشمل إنشاء حوض داخلى لاستقبال السفن بغاطس 7 أمتار وطول 140 مترا، وحوض خارجى بأعماق أكبر لاستقبال السفن حتى غاطس 12.. إلى جانب تطوير آخر لأرصفة تصل إلى 2000 مترا وبغاطس أكبر لزيادة سعة التصدير والاستيراد.. ما يزيد من امكانيات وموارد الهيئة الاقتصادية نتيجة لزيادة حمولات السفن والمراكب بالميناء.

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