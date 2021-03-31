4 مشروعات بحثية تفوز بمسابقة «المخترع الشاب» فى الجامعة اليابانية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ساتوشى جوتو، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانبة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ببرج العرب، اليوم الأربعاء، فوز 4 مشروعات بحثية بمسابقة "المخترع الشاب" التى نظمتها الجامعة أواخر العام الماضى.





وقال جوتو، فى بيان له، إن لجنة تقييم الاختراعات اختارت الفائزين بعد تقييم ومتابعة مدى التقدم فى اختراعات طلاب مرحلة البكالوريوس الذين حصلوا على تمويل لمشروعاتهم من الجامعة بهدف الوصول إلى نموذج صناعى أولى.

وأشار إلى أن كل مجموعة طلابية من الأربعة الفائزين تقدمت بفكرة اختراع قابل للتطوير يؤدى فى النهاية إلى إنشاء شركات صغيرة تعزز مجالات ريادة الأعمال.

وأضاف جوتو أن المشروعات البحثية التي فاز بها الطلاب والطالبات بالمسابقة تشمل مجالات تصميم وتنفيذ ساق اصطناعية ذكية وتطبيق حاسوبى لتحسين الرعاية الصحية، فضلاً عن نظام طب الأسنان الذكى.

وأوضح نائب رئيس الجامعة اليابانية أن الطلاب والطالبات المخترعين استعرضوا النتائج التى توصلوا إليها خلال الثلاثة أشهر الأولى فى مشروع تنفيذ أفكار اختراعاتهم خلال اجتماع لجنة تقييم المشروعات بالجامعة.