عصام خليل ناعيا الجنزورى: أحد أخلص الرجال لتراب الوطن

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بخالص العزاء والمواساة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق والرجل الوطنى حتى النخاع، الذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.





وقال "خليل" فى بيان صحفى: "افتقدنا أحد أخلص الرجال لتراب هذا الوطن العزيز وفقدانه بمثابة خسارة كبيرة لأحد أهرام السياسية والإدارة الرشيدة". وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدكتور الجنزورى استحق عن جدارة لقب وزير الفقراء لاهتمامه الجم والبالغ بمحدودى الدخل وتحمل نتائج موقفه آنذاك وظل يخدم بلاده فى صمت حتى الرمق الآخير. وتقدم "خليل" بصفته ونيابة عن جميع أعضاء وقيادات حزب المصريين الأحرار ببالغ التعازى إلى أسرة الفقيد وكل محبيه وتلاميذه.

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