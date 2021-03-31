وزير الأوقاف ينعى كمال الجنزورى

جدة - نرمين السيد - وتابع وزير الأوقاف فى بيان اليوم: "أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، وأسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

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