الإمارات تثمن جهود مصر فى تعويم السفينة الجانحة وتدعو لحوار حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - ثمنت دولة الإمارات جهود مصر، فى التعامل مع الحادث العرضى فى قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن ونجاحها فى تعويمها، وإعادة الحركة فى القناة إلى مسارها الطبيعى بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفى وقت قصير، وعبرت عن ثقتها فى اقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائى الحيوى لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية.





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