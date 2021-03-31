رئيس الجمهورية الغيني يشيد بالرئيس السيسي والإمكانيات المصرية الكبيرة في شتى المجالات

استقبل البروفيسور "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا، السفير تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في كوناكري، وقد أعرب الرئيس "كوندي" عن تقديره الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا تقدير بلاده للدعم الذي تلقته وتتلقاه من مصر في مختلف المجالات، مشدداً على دعمه لمشاركة الشركات المصرية في عملية التنمية التي تقوم بها غينيا في مجالات البنية التحتية وتوليد الطاقة الكهربائية والزراعة، خاصةً في ظل الخبرات المصرية الكبيرة في هذه المجالات والقدرات الضخمة التي تتمتع بها الشركات المصرية.

كما أكد الرئيس الغيني أيضاً على توافق الرؤى بين مصر وغينيا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وأشاد بالتعاون والتنسيق السياسي المتميز القائم بين البلديّن في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، صرح السفير المصري بأنه توجد آفاق ضخمة لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا، وأن لدى الشركات المصرية إمكانيات وقدرات وخبرات تفتح لها المجال لتنفيذ مشروعات كبرى في غينيا، مؤكداً عزم مصر على مواصلة تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة ومنها غينيا لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية لدول وشعوب القارة وتعزيز العمل الأفريقي المُشترك.