الرئيس السيسي ناعيا الجنزوري: كان بارًا بمصر وفيًا لترابها وصاحب يد بيضاء

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي عبر فيسبوك: «فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.

رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان»