تزايدت المعدلات البحثية عن مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021، عبر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد وضع عدد من الإجراءات التي سيتم إتباعها خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة على عدد إصابات كورونا التي من المحتمل أن ترتفع مرة آخرى خلال الفترة القادمة، تزمنًا مع الموجة الثالثة.

دوت الخليج يكشف مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإعلان الحكومة تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2021

تسائل العديد من المواطنين عن مواعيد غلق المحلات والمتاجر المختلفة في رمضان 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وغيرها، بداية من يوم السبت 17 إبريل المقبل، وذلك حتى 30 سبتمبر، وهو الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

تستهل المحال التجارية والمولات عملها بدءًا من 17 أبريل في تمام الساعة السابعة صباحًا، والإغلاق سيكون في الحادية عشر مساء، على أن يتم مد العمل ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات الرسمية، ليكون الغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

الأماكن المستثناه من مواعيد الغلق في شهر رمضان

استثنى مجلس الوزراء من مواعيد الغلق في رمضان 2021 كلًا من البقالة والسوبر ماركت والمخابز، لتستمر تلك الأماكن في تقديم خدماتهم على مدار الـ24 ساعة، وأيضًا يستثني معهم محال بيع الفواكة والخضروات والصيدليات وأسواق الجملة الخدمية.

تحرص الحكومة حاليًا على خفض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد وخاصة خلال شهر رمضان الذي ينشط فيه الفيروس بطريقة واضحة وتزداد أعداد الإصابات مثلما حدث في العام الماضي، لذا تم إتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحجيم إصابات فيروس كورونا والتي تمثلت في تقليل موعد صلاة التراويح إلى نصف ساعة فقط بحد أقصى، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية داخل المساجد لعدم انتشار الفيروس.