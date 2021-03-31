صور- النقل: وصول آخر 10 جرارات ضمن الصفقة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكك الحديدية وصول آخر 10 جرارت سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارًا خارج الخدمة، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارًا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار، والتى تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية.





وأشار البيان الصادر اليوم الأربعاء إلى أنه بوصول الـ 110 جرارات الجديدة، وبتوالى إجراء عمرات لـ 81 جرار سبق تم تريدهم منذ عدة سنوات، والتى تم الانتهاء من إجراء العمرات لـ 20 جرارًا حتى الآن سيشكل ذلك قوة دعم كبيرة لقوة الجر فى السكة الحديد. كما أشار البيان إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل إلى جانب دعم أسطول الوحدات المتحركة من جرارت وعربات بعربات وجرارات جديدة تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لزيادة عناصر السلامة والأمان على الخطوط وكذلك تطوير البنية التحتية من مزلقانات ومحطات وقضبان وكذلك إعادة تأهيل العنصر البشرى وتدريبه على نظم التكنولوجيا الحديثة.

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