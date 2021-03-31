بدء جلسة المحادثات بين وزيرى خارجية مصر وكرواتيا

جدة - نرمين السيد - عقد سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة محادثات موسعة مع نظيره الكرواتى‫ رادمان‬.



جدة - نرمين السيد - عقد سامح شكرى، وزير الخارجية، جلسة محادثات موسعة مع نظيره الكرواتى‫ رادمان‬. وتتناول المحادثات الملفات المتعلقة بالتعاون بين الدولتيّن وكذا القضايا الإقليمية المختلفة التي تحتل أولوية لدى مصر وكرواتيا.

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