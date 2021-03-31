إسكان البرلمان تطالب بتنشيط حركة التصدير العقارى لإفريقيا

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس عماد حمودة، اليوم الأربعاء، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.





وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التى من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الشأن، خصوصًا أن السوق الإفريقية مفتوحة لدول أخرى على مستوى المقاولات.

من جانبه، قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان، إن العمل فى إفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشدد على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل إفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصرى العمل فى هذه الدول وحماية الاستثمار.

وأضاف شكرى أن الشركات المصرية شهدت خلال الـ6 سنوات الماضية تحسن، قائلاً: "أصبحنا منافسين بقوة فى السوق الإفريقية".

ولفت إلى وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية فى إفريقيا فنحن لدينا ضعف فى التسويق وكذلك نحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددًا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلى فى التنمية والاستثمار فى إفريقيا.