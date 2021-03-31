إنفوجراف- كمال الجنزورى.. سنوات طويلة فى خدمة مصر

جدة - نرمين السيد - رحل اليوم واحد من أبناء مصر المخلصين، والذى حرص على خدمتها طوال سنوات عمره خصوصا فيما يخص المواطنين البسطاء، وهو الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المصرى الأسبق، والذى لقبه المصريون بـ"وزير الفقراء".





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المناصب التى شغلها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء المصرى الأسبق.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق. وكتب الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق". وتابع الرئيس: "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء فى شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه فى مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن". واختتم الرئيس السيسى: "رحم الله الفقيد الغالى، وخالص عزائى لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

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