الطائفة الإنجيلية تنعى الدكتور الجنزورى: رمز للوفاء والإخلاص

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للوفاء والإخلاص، قيادة علمية متميزة لها دور حقيقى فى بناء الاقتصاد المصرى، خدمَ الوطنَ بصدق وتفان فى مواقف شديدة الصعوبة والتحدى من تاريخ مصر". خالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.

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