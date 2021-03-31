رئيس البرلمان ناعيا الجنزورى: ساهم فى بناء الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس النواب فى بيان اليوم الأربعاء: "إن الدكتور كمال الجنزورى امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال".

وتابع رئيس البرلمان: "وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، فلقد كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر فى شتى المجالات، هم الآن ‏فى مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، ‏أسكن الله المغفور له فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومواطنيه، ‏وألهمنا وآله صبر المؤمنين".