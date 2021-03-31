رئيس البرلمان ناعيا الجنزورى: ساهم فى بناء الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس النواب فى بيان اليوم الأربعاء: "إن الدكتور كمال الجنزورى امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال".
وتابع رئيس البرلمان: "وافته المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه، فلقد كان للمغفور له إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر فى شتى المجالات، هم الآن فى مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، أسكن الله المغفور له فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومواطنيه، وألهمنا وآله صبر المؤمنين".
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