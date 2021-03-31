القوى العاملة تنفى ما تردد حول منحة الـ500 جنيه

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة القوى العاملة، من جديد من أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية المزيفة فيما يتعلق بصرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.





ونفت الوزارة ما تردد، وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء أى بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتى تنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتى لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية. وتؤكد وزارة القوى العاملة أن لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمى www.manpower.gov.eg.

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