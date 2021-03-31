براتب 4500 جنيه.. القوى العاملة توفر 6 آلاف فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - وأوضح سعفان، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن فرص العمل نتوفر بأجور مجزية تبدأ من 1.200 لتصل إلى 4.500 جنيه فى بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلاً عن التأمين الصحى والاجتماعى، من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021.

وقال إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

ولفت إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 14 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 فى النشرة السابقة، وعددها 2.310 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه، و80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية، و3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و10 أعضاء فريق، و12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و50 فنى صيانة برواتب 3 آلاف جنيه، و5 ممثلى خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة، و4 موظفات شؤون إدارية، و120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و30 كيميائيًا براتب 3500 جنيه، و40 مساعد فنى طباعة وصناعة، و20 فنى صيانة كهرباء، و20 فنى صيانة ميكانيكى، و40 فنى طباعة روتو (فليكسو)، و20 عامل مخازن، ومهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائى إجتماعى، وفنى كنترول كهرباء، وفنى نحاس، كهربائى تركيبات.

وتابع الوزير قائلاً: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 500 عامل أورليه، و500 عامل أوفر، و40 عامل مكواة وجودة، و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة، و50 فنى تشطيبات، و500 مراقب جودة، و20 مهندس، و1500 مشغل براتب 2500 جنيه.