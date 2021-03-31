هند جاد مشيدة بدعم الدول العربية لحق مصر فى المياه: السند دائما

جدة - نرمين السيد - وقالت هند جاد، إن رؤية السعودية رائعة إذ اعتبرت أن أمن مصر والسودان المائى لا يتجزأ عن الأمن العربى، وأنها تدعم أى مساعى لإنهاء ملف سد النهضة.

كما أشادت بموقف البحرين، وأعلنت تضامنها مع مصر فى الحفاظ على أمنها القومى والمائى، وحماية مصالح شعبها، وحقها المشروع فى الحياة، ودعمها للجهود المبذولة لحل أزمة تشغيل وملء سد النهضة بما يحفظ الحقوق المائية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية.

ووجهت رسالة شكر إلى دولة الإمارات إذ أبدت اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسى البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية.

وقالت رئيس مؤسسة بيت العرب، إن موقف سلطنة عمان لا يبتعد عن موقف مصر التى لا ترغب سوى فى حقها فقط، فقد قالت الخارجية العمانية إنها تؤيد حل الخلاف بخصوص سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحفظ حقوق جميع دول حوض النيل، ويحقق الاستقرار للمنطقة.

كما أشادت بموقف الحكومة اليمنية إذ اعربت عن تضامنها ووقوفها مع مصر خلال سعيها لإيجاد حل عادل فى ملف سد النهضة، مؤكدة أن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

كما ثمنت الدكتورة هند جاد موقف دولة الكويت التى أعربت فيه عن تضامنها مع مصر والسودان فى جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمى ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة.

وقالت هند جاد: "شكرا للدول العربية وشعوبها، هى السند دائماً".