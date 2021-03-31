تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ومعمل فحوص الأغذية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتورة منى عبد اللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمي بين المدينة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين لإنشاء جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة، والاطلاع على مخرجات البحث العلمى وكيفية البحث والتطوير، نظمت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية خلال الفترة من ٣٠- ٣١ مارس ٢٠٢١؛ للتدريب وتبادل العينات المراد تحليلها فيما بينهما، وذلك بمقر المدينة.

وأوضحت الدكتور منى عبد اللطيف قيام فريق من أعضاء هيئة البحوث بمدينة الأبحاث العلمية بتدريب أعضاء معمل فحوص الأغذية على جهاز Atomic Absorption Spectroscopy، حيث يعمل الجهاز على إذابة المعادن الثقيلة الموجودة فى المياه والأغذية.

كما أكدت عبد اللطيف أن الورشة جاءت تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية، والذى يهدف لتنظيم ورش عمل بين الطرفين للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، والسماح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر؛ لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.