الرئيس السيسي ناعيًا كمال الجنزورى: رجل دولة من طراز فريد وصاحب يدٍ بيضاء

/625111/الرئيس-السيسي-ناعيا-كمال-الجنزورى-رجل-دولة-من-طراز-فريد-وصاحب-يد-بيضاء

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

الرئيس السيسي: كمال الجنزورى رجل دولة من طراز فريد

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.