عصام خليل ناعيًا "الجنزوري" : مصر فقدت هرم سياسيًا ورجل وطنيا أصيل

/625112/عصام-خليل-ناعيا-الجنزوري--مصر-فقدت-هرم-سياسيا-ورجل-وطنيا-أصيل

نعي الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بخالص العزاء والمواساه رحيل الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والرجل الوطني حتي النخاع بعد صراع مع المرض.

وقال "خليل" في بيان صحفى، اننا افتقدنا أحد أخلص الرجال لتراب هذا الوطن العزيز وفقدانه بمثابة خسارة كبيرة لأحد أهرام السياسية والإدارة الرشيدة. وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، ان الدكتور الجنزوري استحق عن جدارة لُقب وزير الفقراء لاهتمامه الجم والبالغ بمحدودي الدخل وتحمل نتائج موقفه آنذاك وظل يخدم بلاده في صمت حتي الرمق الآخير. وتقدم "خليل" بصفته ونيابة عن كافة أعضاء وقيادات حزب المصريين الأحرار ببالغ التعازى إلي أسرة الفقيد وكل محبيه وتلاميذه. كمال الجنزوري مواليد 12 يناير 1933 من محافظة المنوفية،وتولى رئاسة الوزراء، عندما كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999[1]، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

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