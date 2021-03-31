/625113/سفير-مصر-بالسودان-يكشف-موقف-دخول-الجماهير-لمباراة-الأهلي-تفاصيل

ويستعد فريق الأهلي اليوم السفر إلي الخرطوم، حيث تطير بعثة الفريق إلى السودان برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، أستعداداً لمباراته المقبلة أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم السبت في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري.

وكشف حسام عيسى سفير مصر في السودان: أن ننتظر رد كاف بشأن سماح دخول جماهير المريخ لمباراة الأهلي ، أن نادي المريخ في انتظار رد الاتحاد.

وأستكمل حديثة قائلاً سفير مصر في السودان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" أن الأهلي سيخوض مرانه على ملعب "الجوهرة الزرقاء" يوم الخميس على أن يخوض مرانه قبل المباراة في إحدى الملاعب نظرًا لإقامة مباراة الهلال وصنداونز الجنوب أفريقي على نفس الملعب.

وكان قد أعلن نادي المريخ السوداني عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، السماح بدخول 1000 مشجع للتواجد في مباراة الأهلي المقبلة على أن يكون 80% من المتواجدين برابطة الأولتراس.

ويسعي موسيماني في تحقيق الفوز اعتبراً بأن المارد الأحمر هو بطل النسخة الماضية ببطولة إفريقيا والتي حصدها أمام غريمه التقليدي الزمالك.

أول رد رسمي للأهلي على عودة محمود كهربا للتدريبات

بينما اعلن طبيب الأهلي سلبية المسحة التي خضع لها الفريق الأحمربعد استئناف التدريبات استعدادًا للفترة المقبلة، ويرغب موسيماني في سياسة التدوير بين اللاعبين الفترة المقبلة لجاهزية الجميع خوفاً من كثرة الإصابات لدي الفريق خاصة وان المرحلة القادمة صعبة بسبب المواجهات التي يخوضها الفريق ويجهز: مثل وليد سليمان وناصر ماهر ومن قبلهما صلاح محسن بخلاف ترقب أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل سعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بوالي .

رتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

يحتل المركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات كانت أمام فريق فيتا كلوب والتي بنتيجة 3/0 لصالالح المارد الأحمر.