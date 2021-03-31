عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس عماد سعد حمودة، اجتماعًا لمناقشة سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.

وأكد أعضاء لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على بعض المطالب التي تُحسن من تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا علي وضع استراتيجية للدولة، للوقوف على المعوقات، التي تواجه الدولة المصرية في هذا الشأن، خاصة أن السوق الأفريقي مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسكان النواب تناقش تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لافريقيا..صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.