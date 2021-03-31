/625115/نقابة-البناء-والأخشاب-تنعى-كمال-الجنزوري-له-مواقف-وطنية-في-دعم-شركات-قطاع-الأعمال-العام

نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكدت النقابة في بيانها أن الراحل كان له بصمات كبيرة أثناء توليه رئاسة الحكومة، ونال قبول واحترام أبناء الشعب المصري، تقديرا لجهوده في كافة المجالات.

وقالت النقابة: كمال الجنزوري كان معشوق العمال، وله مواقف وطنية كبيرة في دعم قطاع الأعمال العام والحفاظ على شركاته في مواجهة الخصخصة أو التصفية، وإيمانه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت النقابة، إلى أن الجنزوري، لعب دورا مهما في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري، واستطاع أن يحظى بتقدير شعبي واسع.

وتوجهت النقابة العامة، بخالص التعازي في وفاة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

كان كمال الجنزوري من مواليد 12 يناير 1933 من محافظة المنوفية،وتولى رئاسة الوزراء، عندما كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999[1]، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.