/625117/إسكان-البرلمان-تدعوا-الشركات-المصرية-المستثمرة-فى-أفريقيا-للنقاش-وتحديد-آلية-العمل-صور

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قطاع الاستشارات هو المدخل الأول لأفريقيا، مؤكدًا على أهمية دعم هذا القطاع ليكون لدينا استشارات وقاعدة بيانات تبني عليها الشركات المصرية دراستها للمشاريع داخل الدول الإفريقية.

إيهاب منصور: بعض الشركات المصرية تتواجد فى عدد من الدول الإفريقية

وأكد عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، على أن بعض الشركات المصرية تتواجد في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن لجنة الاسكان، سوف تقوم بدعوة هذه الشركات المستثمرة فى أفريقيا والاستماع لهم والمعوقات عملهم، وكذلك سيمتلكون قاعدة بيانات كبيرة، مشيرا إلي أن التدريب يجب أن يكون الزامي للقطاع الفني والتنفيذي وكل هذه مقومات النجاح.

رئيس الاتحاد المصرى: لابد من وجود تواجد قوى للاستثمار بأفريقيا

وقال رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن هناك نقاط أساسية يجب أن نطلع عليها ونعمل عليا من أجل أن يكون هناك تواجد قوي للاستثمار المصري في افريقيا منها مفهوم التسويق ودراسة السوق الافريقي ونوع المشاريع المستهدفة في الدول الإفريقية، بجانب أزمة للتدريب ومراكز التدريب المصري.

وأكد اعضاء اللجنه علي بعض المطالب التي تحسن من تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا علي وضع استراتيجية للدولة للوقوف علي المعوقات التي تواجه الدولة المصرية في هذا الشأن خاصة أن السوق الافريقي مفتوح لدول أخري علي مستوي المقاولات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس عماد حمودة لمناقشة سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.