/625119/عمرو-درويش-يقدم-العزاء-فى-وفاة-وزير-الفقراء

نعي النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري الذي وفاته المنية عن عمر يناهز 88 عام البقاء والدوام لله ،سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفاة كمال الجنزوري

هذا و توفى رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى، بعد صراع مع المرض، فى مستشفى القوات الجوية، عن عمر يناهز 88 سنة.

كمال الجنزوري مواليد 12 يناير 1933 من محافظة المنوفية،وتولى رئاسة الوزراء، عندما كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999[1]، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.