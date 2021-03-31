/625120/وفد-برلماني-يزور-قناة-السويس-لتحية-المسؤولين-والعاملين-وبحث-سبل-دعم-الهيئة

انطلق صباح اليوم الأربعاء وفدًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب، في زيارة رسمية لقناة السويس، بهدف توجيه تحية شكر وتقدير - نيابةً عن المجلس - للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وجميع المسؤولين والعاملين، على جهودهم المضنية خلال أزمة السفينة الجانحة.

ويضم الوفد، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل.

كما يضم الوفد، النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.

ومن المقرر أن يجري الوفد خلال الزيارة جولة في الممر الملاحي في إطار الاستمرار في توصيل رسائل طمأنة للاقتصاد العالمي عن عودة الأمور لطبيعتها في قناة السويس، وأن مصر قادرة بسواعد أبنائها على تخطي الصعاب والأزمات.

كما يبحث الوفد مع الفريق أسامة ربيع، كيفية دعم القناة وجميع العاملين بها وذلك لما تمثله من أهمية اقتصادية عظيمة لمصر والعالم، وكذلك التطرق لسير العمل داخل القناة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية خاصة لهيئة قناة السويس والعاملين بها، على الجهد المبذول الذي كان من شأنه تقليل حجم الخسائر سواء في السفينة أو الأرواح أو السفن العالقة في المدخل الجنوبي أو الشمالي للقناة أو البحيرات.

فريق عمل هيئة قناة السويس

وتابع الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى عالمى: "لدينا إدارة وفريق عامل في هيئة قناة السويس يعمل بخبرات تعود إلى 150 عاما في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية، ما عدا الأزمات التي مرت على مصر مثل عام 56 أو عام 67.. ولكن على مدار السنوات قامت قناة السويس بدور رائع وعظيم في نقل التجارة العالمية".

وأضاف السيسي، قائلًا: “احنا انهاردة واقفين هنا علشان نقدم رسالة واضحة للعالم ان كل حاجة رجعت زي ما كانت وأفضل، امبارح تم مرور 103 وانهاردة هيعدي 90 وخلال 6 أيام هتعود الحركة الطبيعية للملاحة..ودي هتكون رسالة حاسمة علشان نأكد أن قناة السويس قادرة على نقل التجارة العالمية “.

ووجه الرئيس، رسالة للمصريين، قائلًا: “الحقيقة المصريين صابرين وصامتين وخايفين على بلادهم..ولازم يتأكدوا ان ربنا هيحافظ عليها.. وبقولهم متخافوش ابدا ابدا على السيسي”.

التحقيق في حادث السفينة الجانحة

وقال الرئيس السيسي ردًا على سؤال حول التحقيق في الحادث: “دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه".