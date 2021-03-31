السادات: حديث الرئيس حول مياه النيل أظهر أصالة الشعب المصري بكل طوائفه

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أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتصريحات السيد الرئيس أمس خلال مؤتمر قناة السويس والذي صرح فيه انه لن يجرؤ أحد على أخد نقطه مياه واحده من مصر والا سوف يكون هناك حاله من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد وهي تصريحات تحمل في مضمونها رسائل هامه لمن يعي ويتعقل.

ردود افعال مواقع التواصل حول تصريحات السيسي

وأثنى السادات على ردود الأفعال المختلفة الواردة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الرئيس والتي أثبتت أن المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم السياسية على قلب رجل واحد وقت الأزمات مهما كانت درجة الخلاف ،فمعظم الإشادات التي تناولها السياسيين والنشطاء والمهتمين بالشأن العام المصري كانت من التيار المحسوب على المعارضة المصرية سواء في الداخل أو الخارج، وهو نفس ما حدث عندما حاولت إحدى الدول التدخل بقوات عسكريه في شئون دوله عربيه مجاوره للحدود المصرية كان أول من أطلق بيانات الاصطفاف الوطني هم تيار المعارضة.

حقوق مصر التاريخية حول نهر النيل

ودعا السادات المجتمع الدولي وكل الدول الصديقة لمصر بضرورة تحمل مسئوليتهم التاريخية والإنسانية وتلبية دعوة السيد الرئيس الصادقة للمُشاركة من أجل ترسيخ نهج التفاوض والحوار والعمل على إيجاد حلول سلمية تساعد في الوصول إلى اتفاق عادل ومرضى لجميع الأطراف دون المساس بحقوق مصر المائية والتاريخية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة وتجنباً لحلول أخرى نحن في غنى عنها.

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هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة نارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "إحنا مش بنتكلم كتير لكن أنا بقول لكل الناس محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب.. وإحنا مش بنهدد حد".

وتابع السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس: : "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وإحنا كل يوم بنكسب أرض وبنطالب بتفاوض يشكل كسب للجميع.. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي ومفاوضات بشأن السد الإثيوبي ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ السد".

كما علق على إمكانية مطالبة مصر بحصول قناة السويس على جائزة نوبل للسلام، بعد انقاذها التجارة العالمية من خلال تعويم السفينة البنمية الجانحة، وإعادة حركة الملاحة، قائلا: "أنا بضم صوتي إلى صوتكم وبتصور أن الحدث اللي تم خلال الايام اللي فاتت أكد أن القناة تستحق الجايزة وهنكون سعداء لو حصل المرفق على هذه الجائزة".