هل ينسحب الزمالك من الدوري؟.. دوت الخليج يكشف الحقيقة

/625122/هل-ينسحب-الزمالك-من-الدوري-تحيا-مصر-يكشف-الحقيقة

أُثيرت حالة من الغضب العارم من نجوم وجماهير نادي الزمالك عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد قرارات اتحاد كرة السلة، والتي جاءت على خلفية مباراة القمة بين الأاهلي والزمالك التي تم إلغاءها بسبب حضور الجماهير .

قرارات اتحاد كرة السلة

وقرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعتبار الزمالك خاسرا لهذه المباراة، واحتسابها لصالح النادي الأهلي بسبب عدم تنفيذ اللوائح.

حيث جاءت قرارات اتحاد كرة السلة كالآتي :

-اعتبار النادي الأهلي فائزا وهزيمة نادي الزمالك .

- توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنية على نادي الزمالك .

وانتشرت العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة عن أمر انسحاب نادي الزمالك من دوري كرة السلة اعتراضا على هذا القرار، وأبرزها مطالبة أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تتخذ قرار بالانسحاب .

تأكيدا لـ « دوت الخليج »: اعتبار الأهلي فائزا أمام الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج أن هذا القرار تم طرحه على طاولة اجتماعات لجنة الزمالك إلا أنه وجد رفض قاطع من قبل المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك الذي أكد على أن نادي الزمالك سيأخذ حقه بالطرق القانونية .

وقال المصدر في تصريحات خاصة لتحيا مصر: " أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي رفض خوض المباراة في تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأبيض، مبررا ذلك بضرورة عدم تواجد جماهير خلال المباراة “ .

وتابع المصدر: " عضو مجلس إدارة الأهلي رفض خوض مباراة الزمالك في تواجد شيكابالا وصرح نصا ( لن نلعب المباراة في وجود الولد ده) “ .

ومن ناحية أخرى قال الحسيني سمير مسئول الزمالك عبر تصريحات تلفزيوينة: " النادي الأهلي لم يخوض المباراة على الرغم من خروج الجماهير من الصالة، لكن هل يقوم الزمالك بإخراج شيكابالا من الصالة حتى يتم لعب اللقاء “ .