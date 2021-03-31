زعيم الأغلبية ناعيًا كمال الجنزورى: شخصية وطنية ومثالًا للعطاء

/625118/زعيم-الأغلبية-ناعيا-كمال-الجنزورى-شخصية-وطنية-ومثالا-للعطاء

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، وأمين عام حزب مستقبل وطن، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذي توفي اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض.

زعيم الأغلبية: شخصية وطنية قدمت الكثير

وقال زعيم الأغلبية، أشرف رشاد: "خالص عزائنا في وفاة شخصية وطنية عظيمة قدمت لمصر الكثير والكثير، ولم تبخل بعطائها وخبراتها في تلبية نداء الوطن وتحملت المسؤولية في ظل ظروف صعبة ونجحت بكل اقتدار في فرض استقرار الدولة والحفاظ على أركانها ومؤسساتها ووحدة شعبها".

زعيم الأغلبية: الجنزورى رجل دولة

وأضاف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قائلًا:” إن الجنزوري كان رجل دولة من طراز فريد ومثالًا للعطاء والعمل وإنكار الذات، فعاش طيلة حياته صاحب مبدأ وخادمًا لوطنه وحارسًا لاستقراره ومقدراته ومهمومًا بمشاكله وتحدياته.

وأشار رشاد، إلى أن الجنزوري كان على المستوى السياسي علمًا ومدرسةً خرجت أجيال أضافت للعمل السياسي الكثير، وغرست فيهم إعلاء المصلحة الوطنية والتغلب على حب الذات، ورسخت فيهم حب وعشق الوطن.

وأختتم قائلًا:” رحم الله صاحب المبدأ والخلق.. رحم الله المخلص.. رحم الله رئيس وزراء مصر الأسبق”.

كان كمال الجنزوري من مواليد 12 يناير 1933 من محافظة المنوفية،وتولى رئاسة الوزراء، عندما كلفه المجلس العسكري الحاكم بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999[1]، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.