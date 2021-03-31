/625125/وليد-سليمان-على-رأس-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المريخ-السوداني

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق المسافرة للسودان من أجل خوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الثالث من أبريل المقبل على ملعب المريخ السوداني.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي و على لطفي و مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني و أحمد رمضان بيكهام و رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون و سعد سمير.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وأكرم توفيق و حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا ووليد سليمان .

خط الهجوم: ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي ومروان محسن ومحمد شريف.

قائمة الأهلي لمباراة المريخ السوداني

وشهدت القائمة إستمرار غياب محمودعبدالمنعم كهربا لاعب الفريق عن صفوف المارد الأحمر تنفيذا لعقوبة الأهلي والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر منذ الثالث من مارس الماضي.

وفي نفس الإطار أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على عودة محمود كهربا للتدريبات الجماعية عقب مواجهة المريخ السوداني في إطار منافسات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمود كهربا لاعب الفريق الأول ، تقدم اليوم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة، وكذلك لاعبي الفريق بالنادي وبحضور كامل للجهاز الفني.

وتابع عبدالحفيظ: " محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني بعد أن تقدم بالإعتذار في حضور زملائه اللاعبين والجاهز الفني قبل انطلاق مران اليوم في الجزيرة.

وأختتم: " كهربا أدى خلال الفترة الماضية وفي فترة الإيقاف برنامجا تأهيليا إستعدادا للعودة من جديد وحفاظا على لياقتة البدنية حيث سيصبح اللاعب جاهز للمشاركة بشكل طبيعي عقب مواجهة المريخ السوداني. ويخوض الأهلي مواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أمام المريخ السوداني في الثالث من أبريل المقبل في مباراة يسعى خلالها رفاق موسيماني حسم بطاقة التأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال.