احمد سعد الدين ينعي وفاة كمال الجنزوري

نعي المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، وفاة رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري عن عمر يناهز 88 عام ، بعد صراع مع المرض بمستشفي القوات الجوية بالتجمع الخامس .

وشغل كمال الجنزوري منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013. ويرصد موقع" دوت الخليج" ابرز المحطات في حياة الجنزوري في السطور التالية:

كمال الجنزوري مواليد (12 يناير 1933 بالمنوفية -)، رئيس وزراء مصر، كلفه المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، دخلت مصر بعد ثلاث خطط خمسية مرحلة الانطلاق لُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

محطات فى حياة وزير الفقراء كمال الجنزوري

شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الأدارية شغل منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا شغل منصب مستشار اقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا * شغل منصب عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية شغل منصب عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات

قام بالتدريس في الجامعات المصرية ومعاهد التدريب أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973 وكيل وزارة التخطيط 1974-1975 محافظ الوادي الجديد 1976 محافظ بني سويف 1977 مدير معهد التخطيط 1977 وزير التخطيط 1982 وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987 رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999 رئيس مجلس الوزراء 2011

فترة رئاسته للوزراء: بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمه بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعه معتمدا علي تربة مصر الخصبه ولكي يتم التوسع بعيدا عن منطقة الدلتا المزدحمه بالكثافه السكانيه، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات وتعمير سيناء بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق الذي يربط بين منطقتي شبرا الخيمه في محافظة القليوبيه والمنيب في محافظة الجيزه مرورا بمحافظة القاهرة عند محطتي أنور السادات وحسني مبارك بالخط الأول وقد كان الهدف من هذا المشروع الحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبري.

مشروعات نفذت فى عهد وزير الفقراء كمال الجنزوري

تنفيذ مشروع الخط الثاني لمترو الأنفاق الذي يربط بين محافظتي القليوبيه والجيزة تنفيذ مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر

تنفيذ مشاريع ضخمه بهدف تنمية الإنتاج والزراعه بعيدا علن الكثافة السكانية بالدلتا

تنفيذ مشروعات شرق العوينات وتعمير سيناء

كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الاستئجار الجديد محدود المدة، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي . كما شهد في عصرة تعثر بنك الاعتماد والتجارة، وتدخلت الحكومة لحل الأزمة وضم البنك إلى بنك مصر.