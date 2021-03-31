مواعيد امتحانات شهر إبريل 2021 في المدارس

تسائل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات شهر إبريل للطلاب وفقًا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المدارس، عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد الإنتهاء من امتحانات شهر مارس الجاري بجميع الفصول الدراسية.

دوت الخليج يكشف مواعيد امتحانات شهر إبريل 2021، حيث من المقرر أن تدخل نتيجتها ضمن تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.

مواعيد امتحانات شهر إبريل 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه موعد متحانات شهر إبريل 2021 تبدأ من الصف الرابع الابتدائي لتستمر بجدول خاص حتى إنتهاء الصف السادس الابتدائي، والتي تأتي في شكل امتحان واحد مجمع بجميع المواد في المواعيد التالية:

الصف الرابع الابتدائي : 28 ابريل

الصف الخامس الابتدائي : 26 ابريل

الصف السادي الابتدائي : 27 ابريل

مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب المرحلة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية

الصف الاول الاعدادي : 28 ابريل

الصف الثاني الاعدادي : 26 ابريل

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل ، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 ابريل 2021، بمناسبة لأعياد السادة الاقباط.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك 3 امتحانات ورقية بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان، يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، كما يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

الجدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم اتخذ عدد من القرارات المختلفة للحد من تواجد الأطفال في المدارس على فترات طويلة خلال امتحانات نهاية العام، الأمر الذي من شأنه يؤدي إلى انتشار عدوى فيروس كورونا، لذا قرر وزير التعليم تغير شكل الامتحان ليكون في ورقة واحدة شامل جميع المواد الدراسية.