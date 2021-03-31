/625128/أبو-العنين-ينعي--وفاة-وزير-الفقراء-كمال-الجنزوري

وتوفي كمال الجنزوري عن عمر يناهز 88عام ، بمستشفي القوات الجوية بالتجمع الخامس .

هذا ونعي مجلس النواب الدكتور كمال الجنزوري رحمه الله مؤكدل على امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنه.

كما أكد على أنه كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء. ‏

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

الرئيس السيسي: كمال الجنزورى رجل دولة من طراز فريد

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.