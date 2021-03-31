/625129/رئيس-النواب-ينعي-الجنزوري-مسيرة-وطنية-أمتدت-لعقود-فى-خدمة-الوطن

نعي المتشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، وفاة رئيس الوزراء الأسبق كما الجنزوري ، داعيا المولي عز وجل ان يتغمده بواسع رحمتهن ولأسرة الفقيد الصبر والسلوان،

وقال حنفي الجبالي أن مسيرة ‏عطائه أمتدت لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنه.

وتوفي الجنزوري عن عمر يناهز 88 عام بمستشفي القوات الجوية بالتجمع الخامس

السيسي ينعي حنفي الجبالي

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

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الرئيس السيسي: كمال الجنزورى رجل دولة من طراز فريد

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ .

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.