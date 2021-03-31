عماد سعد حمودة: لابد من استراتيجية تتيح التوسع في السوق الأفريقي وتنشيط حركة التصدير«صور»

/625130/عماد-سعد-حمودة-لابد-من-استراتيجية-تتيح-التوسع-في-السوق-الأفريقي-وتنشيط-حركة-التصديرصور

شدد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على ضرورة تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.

عماد سعد حمودة: السوق الإفريقي مفتوح على دول أخرى

وقال عضو مجلس النواب، عماد سعد حمودة:” يجب وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التي نواجهها، خاصة أن السوق الإفريقي مفتوح لدول أخرى علي مستوى المقاولات”.

رئيس الإسكان: اللجنة سوف تطرح كافة الإشكاليات والمعوقات

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن اللجنة سوف تطرح كافة الإشكاليات والمعوقات التى تواجهها الشركات والمستثمر المصرى، علي الجهات المختصه ليكون هناك تكامل في التعاون بينهما، لتذليل كافة العقبات أمام الشركات المصرية في السوق الأفريقية.

وأشار رئيس إسكان النواب، عماد سعد حمودة، إلى أنه يجب التركيز علي ٥ دول إفريقية علي حسب أولويات الدولة المصرية، تبدأ فيها التجربة في تمويل هذا القطاع ووضع الاستراتيجية التي تجعلنا علي الطريق الصحيح لمنافسه الشركات التركية والصينية التي تتوغل في افريقيا.

وأكد رئيس لجنه الاسكان والتعمير بمجلس النواب، عماد سعد حمودة، على أن هناك جلسات استماع سوف تعقدها اللجنة لممثلي الحكومة، من جهات لها أن تطرح رؤية وحل معوقات سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا، ومن أهم المعوقات، التي تواجهنا توفير البنوك المصرية في دول افريقيا ودعم قطاع الاستشارات ومراكز التدريب وكذلك قاعدة بيانات من قوانين الدول المستهدفة لحماية الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس عماد حمودة لمناقشة سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.