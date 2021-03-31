/625131/تشييع-جثمان-كمال-الجنزوري-من-مسجد-المشير-طنطاوي

يشيع جثمان الراحل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، من مسجد المشير طنطاوي، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة الدكتور كمال الجنزوري، الذي توفي صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

السيسي ينعي وفاة كمال الجنزوري

نعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، كاتبًا: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

وتابع السيسي: “كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن..رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

الجدير بالذكر، أن الجنزوري شغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.