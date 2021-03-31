دوت الخليج يكشف.. هل تخلى الأهلي عن مبادئه.. ومسلسل مشاكل بيراميدز؟!

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أعلن النادي الأهلي عودة محمود كهربا لاعب الفريق وذلك بعد التوقف الذي حصل علية من إدارة القلعة الحمراء وذلك بعد غياب أمتد منذ الثالث من مارس الماضي بعد قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بتوقيع عقوبة مالية قدرها 200 ألف وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق لمدة شهر كامل .

وفور انتشار خبر عودة اللاعب إلي التدريبات الإجتماعية شن هجوم شرس علي إدارة النادي الأهلي، وتسأل الجميع هل القلعة الحمراء تتخلي عن المبادئ والقيم التي اعتدتنا عليها، ولكن بعدها بساعات جاء الرد من سيد عبد الحفظ مدير الكرة بالنادي في بيان رسمي، وقال إن محمود كهربا لاعب الفريق تقدم اليوم الأربعاء باعتذاررسمي إلى بيتسو موسيماني ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران اليوم.

وتابع:" أن محمود كهربا ينتظم إلي التدريبات الجماعية عقب انتهاء مباراة الفريق أمام المريخ السوداني وعودة بعثة الفريق من الخرطوم. وأختتم :"عودة كهربا واللعب في المباريات المقبلة هذا يتطلب مجهود اللاعب في التدريبات حينها عندما يرغب موسيماني خوض اللاعب المواجهات يكون في اتم الأستعداد.

وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.

موعد انضمام كهربا للتدريبات

ومن ناحيه اخري اعلن ثنائي بيراميدزالمهدي سليمان ورجب بكار ان هناك مؤمرات داخل النادي و يوجد تفرقة وهناك بعض الاسماء تلعب بمجرد الاسم فقط، بينما كذب المهدي سليمان مدرب حراس مرمي الفريق السماوي بعد التصريحات الأخيره.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة إلى السودان في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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فيما أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم في المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى السودان. وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة بطل السودان المقبلة.