/625134/عمرو-أبو-السعود-مشروع-الدلتا-الجديدة-يوفر-5-ملايين-فرصة-عمل

أشاد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية، بمجلس الشيوخ، بمشروع الدلتا الجديدة، معتبره أضخم المشروعات التنموية على وجه الإطلاق، مؤكداً أن هذا المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي، ووجه بالبدء الفوري في تنفيذه يُضيف 15% للرقعة الزراعية، ويستوعب 5 ملايين فرصة عمل جديدة.

عمرو أبو السعود: مشروع الدلتا الجديدة شريان حياة جديد للزراعة

وقال عضو مجلس الشيوخ، عمرو أبو السعود، في بيان له اليوم:” يُعد مشروع الدلتا الجديدة شريان حياة جديد لزراعة مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية، تبلغ مساحتها مليون فدان وأكثر، على محور الضبعة الإقليمي، مما يساهم في إنتاج العديد من المحاصيل الزارعة الإستراتيجية، التي تتناسب مع طبيعة هذه الأراضي، مضيفاً أنه سوف يتم إنشاء مصانع تعتمد على هذه المحاصيل، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

عمرو أبو السعود: مشروع الدلتا الجديدة من أهم وأكبر المشروعات الزراعية

وأشار وكيل زراعة الشيوخ، عمرو أبو السعود، إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مشروع الدلتا الجديدة، خلال زيارته لمنطقة قناة السويس، قائلاً: «إن مشروع الدلتا الجديدة من أهم وأكبر المشروعات الزراعية التي تعمل عليها الدولة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المشروعات الزراعية الأخرى في عدة مناطق، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يجرى تنفيذه حالياً»، مؤكداً أن المساحة الزراعية في مصر ستصل إلى 7.6 مليون فدان بحلول عام 2024، بفضل إهتمام القيادة السياسية وتوجهاتها وحرصها على إستعادة مكانة المحروسة الزراعية، لتبقى مصر «سلة غذاء العالم» كما كانت عليه منذ فجر التاريخ.

وأكد المهندس عمرو أبو السعود، أن كافة أجهزة الدولة، وكل قياداتها، تولي إهتماماً غير مسبوق لهذا المشروع العملاق، موضحاً أن الرئيس أطلع على جميع التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، على مشروع الدلتا الجديدة، من وزارة الزراعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي، عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للإستصلاح الزراعي، مؤكداً أن المشروع يعزز إستراتيجية الدولة في إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة، تتسم بنظم إدارية حديثة، معتبره مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.