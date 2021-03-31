725 جنيهًا للإردب.. الحكومة تقر سعر القمح لموسم 2021

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولى فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن.وحدد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبنى سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والأراضى الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.

كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوى مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولى فول الصويا وعباد الشمس.

وحدد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و 100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.

كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.

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