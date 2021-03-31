البابا تواضروس ينعى الدكتور كمال الجنزورى

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جدة - نرمين السيد - وتذكر البابا تواضروس له حياته الحافلة بالعطاء الوطنى فى مجالات عدة، لم يبخل خلالها على الوطن بأى جهد، بل تحمل المسؤولية حين وضعت على عاتقة فى أوقات دقيقة من عمر البلاد وكان على قدرها ثابتا مخلصا مثالا للشرف والنزاهة وطهارة اليد.
ونذكر له علاقته الطيبة مع الكنيسة والتى تدل على معدنه الأصيل.
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