الأعلى للإعلام ناعيا الجنزورى: فقدنا قيمة وطنية عظيمة

جدة - نرمين السيد - وتقدم المجلس، فى بيان، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، موضحا أن مصر فقدت اليوم قامة وطنية عظيمة، كان مثالًا للعمل والاجتهاد والإخلاص، وصاحب يدٍ بيضاء وعلامة بارزة فى تحمل المسئولية.

وأشار المجلس إلى أن الراحل لعب دورًا وطنيًا كبيرًا، وقاد دفة الحكومة المصرية مرتين فى فترتين دقيقتين من عمر الوطن، ولم يتأخر الراحل عن خدمة وطنه فى أى وقت ولم يبخل بعلمه وجهده لمصلحة الوطن.



كان الدكتور كمال الجنزورى ولد فى 12 يناير 1933 بالمنوفية، تولى رئاسة الوزراء فى الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011، ويعد الجنزورى صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت عام 2003، ولُقِّب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه فى وقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.