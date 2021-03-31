رئيس الشيوخ ناعيا الجنزورى: فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس مجلس الشيوخ: "فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها فى مختلف المناصب التى تولتها"، مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التى رحلت عنا ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذى نتقبله دائما بنفوس مؤمنة داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

كما نعى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام بمزيد من الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.